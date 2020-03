Tylko w tym roku wirus odbierze meblarzom 17 mld zł Adobe Stock

Producenci mebli z powodu ataku koronawirusa mogą stracić w tym roku nawet 17 mld zł, czyli ponad jedną trzecią spodziewanych przychodów. Zwolnienia zapowiadane dziś w branży obejmą ok. 40 tysięcy etatów. To może oznaczać redukcję co czwartego zatrudnionego – wynika z ankiety przeprowadzonej 24-25 marca tego roku w grupie 15 dużych, średnich i małych firm na zlecenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli.