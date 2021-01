Samorządy mają kłopoty z rządową pomocą dla gmin górskich

Tłumaczy, że na terenie Bukowiny jest 18 tys. miejsc noclegowych, z czego trzy czwarte przypada na rodzinne pensjonaty. – 70–75 proc. naszego przychodów to zima. Reszta przypada na lato. Jeśli teraz nie zarobimy, nie będziemy mieli z czego przeżyć do następnej zimy – mówi wójt Bukowiny. Jego zdaniem w tym kontekście zwolnienie przedsiębiorcy z podatku od nieruchomości za pierwszy kwartał tego roku to znikoma pomoc. Przedsiębiorca z terenów Bukowiny płaci przeciętnie 3 tys. zł tego podatku rocznie. Na kwartał daje to 750, na miesiąc 250 zł. – Zwolnienie z zapłaty tej kwoty nie poprawi sytuacji lokalnych przedsiębiorców – mówi Andrzej Pietrzyk.

