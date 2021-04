Lockdown wykańcza sale zabaw. Skazane na bankructwo? Adobe Stock

ula

O tej branży mało się mówi, a pozostaje ona zamknięta od października. Co prawda sale zabaw i centra edukacyjne ujęte zostały w rządowych tarczach, ale pomoc do wielu nie trafiła. Ta, która dotarła, i tak jest zbyt mała, by pokryć rosnące koszty. Rząd może odmrozić branżę latem, ale to martwy dla niej okres - pisze Business Insider Polska.