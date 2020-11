Wirus zadłuża polskie meble, ale prognozy są dobre

Od stycznia do listopada br. dług producentów mebli wzrósł o 24 proc., do kwoty blisko 65 mln zł. Ich zadłużenie rosło także przed pandemią, jednak w umiarkowanym stopniu. Pandemia przyniosła gwałtowny jego skok. W kwietniu wzrost zadłużenia sięgał nawet 8 proc. z miesiąca na miesiąc.

Jesienna fala pandemii po letnim uspokojeniu przyniosła kolejne ograniczenia sanitarne i wstrzymanie sprzedaży mebli w sklepach wielkopowierzchniowych. Na szczęście 28 listopada handel meblami w dużych salonach przywrócono, co powinno sprzyjać minimalizowaniu strat (i długów), zapoczątkowanych jeszcze pierwszym, wiosennym lockdownem - przekonują eksperci Krajowego Rejestru Długów.

Pandemia nie pozwoliła wiosną skwitować rachunków

KRD dysponuje licznymi przykładami, że wirusowa zaraza - zwłaszcza po dotkliwym wiosennym tąpnięciu - pozostawiła liczne negatywne ślady na meblarskim biznesie, który w kraju ma od lat opinię eksportowej lokomotywy ważnej dla całej narodowej gospodarki.

Krajowy Rejestr długów ocenia, że większość firm wytwarzających meble ma wciąż do oddania wierzycielom po kilkadziesiąt tysięcy złotych, jednak są rekordziści, jak choćby przedsiębiorstwo z województwa kujawsko-pomorskiego, które zalega ze spłatą aż 2,8 mln zł.

Czytaj także: Handlowe rekordy w sobotę. Najlepszy dzień dla sklepów w tym roku

Najwięcej, bo ponad 22,2 mln zł producenci mebli mają do oddania bankom, w dalszej kolejności 18,2 mln zł firmom windykacyjnym i funduszom sekurytyzacyjnym, a 3,4 mln firmom faktoringowym. Najwięcej długów mają producenci mebli z województwa wielkopolskiego: ponad 11,1 mln zł. Na dalszych miejscach uplasowały się firmy z województwa śląskiego (7,6 mln zł) i mazowieckiego (7,5 mln zł). Najczęściej zadłużone są najmniejsze podmioty. Blisko 80 proc. całego zadłużenia należy do jednoosobowych działalności gospodarczych – twierdzi KRD.

Krajowy Rejestr Długów przyjrzał się też zadłużeniu przedsiębiorstw handlujących meblami. Obecnie wynosi ono ponad 34 mln zł. Oznacza to wzrost rok do roku o 23 proc. To duża zmiana, bo przez ostatnie 2 lata poziom zadłużenia sprzedawców utrzymywał się na stałym, znacząco niższym poziomie.

Obecnie największą kwotę do uregulowania mają przede wszystkim najmniejsze firmy handlowe rejestrowane jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Sprzedawcy mebli w przeważającej części zalegają ze spłatą bankom, w dalszej kolejności zarządcom wierzytelności i firmom telekomunikacyjnym. Według KRD średni dług spółki sprzedającej meble wynosi 37,5 tys. zł, przy czym rekordzista z województwa pomorskiego ma do oddania już prawie 1 mln zł. Pod względem regionalnym największe zadłużenie rozkłada się dość równomiernie na 4 województwa: mazowieckie, pomorskie, wielkopolskie i śląskie, w których sięga ponad 4 mln zł.