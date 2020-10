Firmy turystyczne idą do sądu po odszkodowania za lockdown

Dla przedsiębiorców sprawa jest ważna. Szczególnie w tych branżach, w których znów szykuje się lockdown.

Adwokat Jacek Dubois w imieniu 84 firm związanych z turystyką skierował do rządu wezwanie do zapłaty ponad 141 mln zł odszkodowania za zamrożenie gospodarki po wybuchu pandemii. Z informacji Business Insider Polska wynika, że pozew do dzisiaj jednak nie trafił do sądu. Najpierw przedsiębiorcy próbowali się z państwem dogadać.