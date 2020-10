Polskie meble pokonują wirusa. Zaskakująco dobre dane

Od czerwca producenci mebli notują wysoki poziom zamówień. 91 proc. badanych firm pracuje z wykorzystaniem ponad 60 proc. możliwości, a w tym aż 82 proc. deklaruje wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie powyżej 80 proc. Choć zatrudnienie w branży w okresie luty-lipiec spadło o 7 tysięcy etatów, to jednak znowu rośnie. A to nie wszystko: - 17 proc. ankietowanych firm deklarowało we wrześniu wzrost zatrudnienia w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku – stwierdza B+R Studio w raporcie.

Paradoksalnie, pandemia od pewnego etapu branży meblowej pomaga. Jednym z kluczowych elementów wsparcia okazało się wyhamowanie wyjazdów wakacyjnych Europejczyków: część z nich postanowiła zwiększyć wydatki na wyposażenie mieszkań i wymianę mebli. Ten trend podbija rosnąca liczba osób pracujących zdalnie. Polskim producentom (meble to jeden z najbardziej proeksportowych sektorów polskiej gospodarki, w 2019 r. ich eksport sięgnął rekordowych 11,2 mld euro) pomagają także słabnące notowania złotego wobec euro.

W rezultacie nie sprawdziły się dramatyczne prognozy z pierwszej połowy 2020 roku. A było się czego obawiać: po zamknięciu w Polsce sklepów w marcu i zaleceniach pozostania w domach większość firm meblowych zaczęła informować o bardzo głębokim spadku zamówień, w granicach od 70 do 90 proc. Błyskawicznie narosły zatory płatnicze, bo wielu odbiorców z dnia na dzień wstrzymało płatności za już zrealizowane zamówienia. Sytuacja jeszcze się pogorszyła, gdy działalność zawiesiły sieci handlowe w całej Europie, główni odbiorcy produkcji z Polski. Szacowano, że przy takim rozwoju sytuacji spadek obrotów branży meblarskiej w 2020 roku wyniesie 17 miliardów złotych, czyli 35 proc., w dodatku nie w wariancie najgorszym, a przeciwnie – w optymistycznym. Zapowiedziane w tym czasie zwolnienia pracowników miały sięgnąć 40 tys. etatów.