Portugalia: Media dostępne bez zapłaconych rachunków

Przez miesiąc po upływie stanu wyjątkowego ogłoszonego 18 marca i przedłużonego co najmniej do 17 kwietnia, aby zapobiec rozchodzeniu się koronawirusa, firmom usług komunalnych nie wolno odcinać dopływu wody, elektryczności i gazu w przypadku niezapłaconych rachunków. Ta decyzja ma pomóc rodzinom będącym w trudnej sytuacji.

Z rządowych danych wynika, że w pierwszym tygodniu kwietnia w biurach zatrudnienia rejestrowało się ponad 4 tys. osób dziennie, w marcu liczba bezrobotnych wzrosła o 28 tysięcy, bo do Portugalii przestali przyjeżdżać turyści, zmalał też drastycznie eksport rolny — informuje Reuter. Zrzeszenie hotelarzy AHP podało, że ok. 85 proc. pracowników tego sektora nie będzie pracować w kwietniu, a cały sektor może stracić 80-90 proc. przychodów, 1,4 mld euro od marca do czerwca, jeśli pandemia utrzyma się. Sektor turystyki zapewnia niemal 15 proc. PKB dzięki milionom gości zagranicznych rocznie.