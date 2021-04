Spotkanie Putin-Łukaszenko. Czy białoruski przywódca w zamian za wsparcie Kremla sprzeda suwerenność

Wspólna waluta, unifikacja systemów podatkowych, wspólny rynek surowców energetycznych, wspólne ponadpaństwowe organy władzy czy stała obecność rosyjskiej armii na Białorusi? To tylko część tematów w negocjacjach białorusko-rosyjskich, które trwają od 2018 roku i dotyczą tak zwanej głębszej integracji w ramach Państwa Związkowego. Ambasador Białorusi w Moskwie zapowiadał ostatnio, że do końca kwietnia już wszystkie mapy drogowe (dotyczące różnych sektorów integracji krajów) będą gotowe do podpisania.

Poniżej dalsza część artykułu