VIII kwartet Dymitra Szostakowicza, zadedykowany ofiarom faszyzmu to jednocześnie uwolnienie kompozytora z niewoli lęku o własne życie, jaki towarzyszył mu przez lata stalinizmu. „Black Angels” jednego z najważniejszych twórców muzyki amerykańskiej w XX wieku, George’a Crumba to głos sprzeciwu artysty wobec wojny w Wietnamie. Z kolei „Doom. A Sigh” węgierskiego kompozytora Istvána Márty jest hołdem złożonym węgierskiej wspólnocie, żyjącej w rumuńskiej wiosce Trunk, a którą w latach 70. XX wieku siłą stamtąd wysiedlono.



Zwieńczeniem koncertu będzie białoruska piosenka ludowa „Kupalinka” o matce szukającej córki, która poszła zrywać kwiaty i nie wróciła do domu. Utwór ten, obok „Murów”, wykonywany jest podczas opozycyjnych demonstracji w Białorusi. Na koncert „Wstrzymać ogień !” DJ Lenar przegotuje specjalną wersję. Muzykom z Lutosławski Quartet towarzyszyć będą obrazy i dźwięki z ulic Mińska.



Istniejący od 2007 roku Lutosławski Quartet to jeden z najlepszych polskich zespołów kameralnych. Występował w wielu krajach, nagrywa płyty, specjalizuje się w muzyce XX w i XXI wieku, popularyzuje przede wszystkim polskich kompozytorów.



DJ Lenar to artysta związany z warszawską sceną niezależną i jazzową. Porusza się po różnych gatunkach muzycznych: od klezmerskiego zespołu Meritum przez reinterpretacje nagrań Lutosławskiego, irlandzkie pieśni ludowe oraz improwizacje. Pasjonuje go miksowanie na żywo płyt winylowych. Tworzy również muzykę do spektakli, filmów i słuchowisk.



– Koncert „Wstrzymać ogień!” miał odbyć się w maju i przypominać o rocznicy wysadzenia przez Niemców Wielkiej Synagogi na Tłomackiem 16 maja 1943 roku – wyjaśnia Kajetan Prochyra z Muzeum Historii Żydów Polski POLIN. – Pandemia zmieniła nasze plany, a dziś nie możemy słuchać antywojennych utworów bez odniesienia się do tego, że 500 km stąd giną uczestnicy pokojowych demonstracji.



Podczas koncertu prowadzona będzie zbiórka pieniędzy na fundusz wsparcia dla represjonowanych Białorusinów.

Koncert rozpocznie się o godz. 19 i będzie przebiegał z zachowaniem reżimu sanitarnego.