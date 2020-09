Marsz Jedności w Mińsku. Prawie 90 osób zatrzymanych

Podobnie jak przed tygodniem, władze ściągnęły do miast sprzęt milicyjny i wojskowy, w tym pojazdy opancerzone. Funkcjonariusze OMON-u otoczyli wiele placów, a kordon sił bezpieczeństwa uniemożliwiał demonstrantom dotarcie pod Pałac Niepodległości, który był celem marszu. Demonstranci krzyczeli pod adresem funkcjonariuszy, że "bicie ludzi to nie praca" oraz "to my jesteśmy władzą".

Jak informuje Biełsat, w Mińsku "zgodnie z rozporządzeniem upoważnionych organów państwowych" znacznie zmniejszono szybkość przesyłania danych przez internet.

Według Białoruskiego Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna, w Mińsku w niedzielę zatrzymano 88 osób, w tym Wolhę Paulawą z opozycyjnej Rady Koordynacyjnej.

Protesty odbywają się także w innych białoruskich miastach, m.in. w Grodnie, Brześciu i Mohylewie.