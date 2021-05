Luzowanie obostrzeń od 8 maja 2021 r. - co się zmieni

Hotele

Od 8 maja dla gości udostępnionych może być nie więcej niż 50 proc. pokoi znajdujących się w danym obiekcie hotelowym, natomiast do dnia 14 maja 2021 r. prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 13, na terenie prowadzenia usług hotelar- skich, jest dopuszczalne wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową, pod warunkiem dostarczania posiłków lub napojów gościom do pokoju hotelowego.