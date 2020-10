Masakra z epoki żelaza. Odkrycie archeologów

Wśród zmarłych byli mężczyźni, kobiety i dzieci. - Jeden z mężczyzn doznał wielu obrażeń czoła, co sugeruje, że stanął twarzą w twarz z napastnikiem - powiedziała Teresa Fernández-Crespo, główna autorka badań.

Miasto nigdy nie zostało ponownie zajęte, a mieszkańcy, którzy zginęli w ataku, pozostali tam, gdzie ich zaatakowano, aż do czasu przeprowadzenia wykopalisk.

Jeden ze szkieletów został pozbawiony głowy, ale czaszki nie odnaleziono, więc nie jest wykluczone, że została zabrana jako trofeum. Inny został dźgnięty w plecy. Niektóre ofiary miały odcięte ramiona.

Zdaniem naukowców nie ma dowodów na to, że ktokolwiek wrócił do miasta, by pogrzebać zmarłych lub zabrać ich rzeczy. Z analiz wynika, że ciała pozostały w płonących budynkach, inni zostali tam, gdzie ich zaatakowano.

- Z tego możemy wywnioskować, że celem napastników było całkowite zniszczenie La Hoya - uważają naukowcy. Dodają, że atak mógł być motywowany strategicznym położeniem miasta. Eksperci uważają, że osada ta była ośrodkiem działalności społecznej, handlowej i politycznej.