Izrael: Znaleziony pierścień należał do Poncjusza Piłata

50 lat temu podczas wykopalisk w okolicy Betlejem odkryto wykonany z brązu pierścień. Z przeprowadzonych badań wynika, że należał do Poncjusza Piłata.

Izraelski dziennik Haaretz donosi, że 50 lat temu w wykopalisku Herodion niedaleko Betlejem odkryto wykonany z brązu pierścień.

Napis umieszczony na pierścieniu został rozczytany dzięki użyciu specjalnej kamery. Litery tworzą słowo w języku greckim "Pilatus" i otaczają rysunek przedstawiający kielich na wino.

Profesor Danny Schwartz z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie powiedział, że Piłat to niezwykle rzadkie imię w Izraelu. - Nie znam żadnego innego Piłata z tego okresu. Fakt posiadania pierścienia świadczy o tym, że właściciel był wysoko postawiony i zamożny - powiedział.

Tego rodzaju pierścienie były w starożytności używane do pieczętowania listów i dokumentów urzędowych. Były one wykorzystywane do codziennej pracy bezpośrednio przez właścicieli lub pracujących dla niego urzędników.

Poncjusz Piłat był rzymskim prefektem Judei, części rzymskiej prowincji Syrii. Według Nowego Testamentu był osobą, która skazała Jezusa Chrystusa na ukrzyżowanie.