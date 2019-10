Nie będzie Marszu Niepodległości z udziałem prezydenta

Rzecznik prezydenta przypomniał, że Andrzej Duda szedł na czele Marszu Niepodległości w zeszłym roku. - On był absolutnie wyjątkowy, zorganizowany na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, miał charakter państwowy. W tym roku, z tego, co wiem, tak nie będzie. Nie ma co prawda jeszcze decyzji, ale na pewno nie będzie to uroczystość o charakterze państwowym - powiedział w rozmowie z WP.pl Błażej Spychalski.

- Organizujemy uroczystości związane z 11 listopada jak co roku - będą odznaczenia Orła Białego, uroczysta zmiana warty honorowej przy Grobie Nieznanego Żołnierza, spotkanie z protokołem dyplomatycznym. Wydarzeń organizowanych przez Kancelarię będzie bardzo dużo - dodał.

Marsz, jak co roku, organizują środowiska narodowe. W tym roku hasłem przewodnim będą słowa wyjęte z pieśni ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej: „Miej w opiece naród cały". Zachętą do wzięcia udziału w imprezie jest plakat. Zaciśnięta pięść opleciona różańcem, który do złudzenia przypomina kastet.