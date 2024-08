Składka chorobowa zostanie sfinansowana przez budżet państwa, jeżeli płatnik podlegał temu ubezpieczeniu w miesiącu złożenia wniosku oraz wcześniejszym. Oznacza to, że w tym roku musi podlegać temu ubezpieczeniu w październiku i listopadzie.

Czy dłużnicy ZUS mogą skorzystać z wakacji składkowych?

Tak. Nie ma znaczenia, czy ktoś zalega z opłacaniem składek, czy zawarł z ZUS układ ratalny na wcześniejsze zaległości. Te osoby też będą mogły skorzystać z ulgi. Jeżeli natomiast doszłoby do sytuacji, w której przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie wie, że za ten miesiąc nie jest w stanie pokryć składki zdrowotnej, to niezależnie od wniosku o zwolnienie może też ubiegać się o odroczenie jej terminu płatności lub układ ratalny w tym zakresie.

Czy wszyscy wspólnicy spółek mogą skorzystać z wakacji składkowych?

Nie. Tylko wspólnicy spółek cywilnych mają taką możliwość. Pozostałych (np. wspólników spółki jawnej czy komandytowej) to nie dotyczy. Ustawa stanowi bowiem, że ulga odnosi się tylko do przedsiębiorców, którzy są wpisani do CEIDG. Odnośnie do wspólników spółek cywilnych ważne jest też uporządkowanie swojego konta w ZUS. Są cały czas takie przypadki, gdzie wspólnicy rozliczają się wspólnie z pracownikami i zleceniobiorcami na jednym koncie, co może stanowić pewne utrudnienie przy ubieganiu się o zwolnienie. Wniosek każdy wspólnik jako przedsiębiorca musi bowiem złożyć oddzielnie. Z konta spółki tego nie zrobi. ZUS będzie musiał wezwać taką osobę do zmiany obecnego stanu. Zależy nam więc na tym, aby każdy ze wspólników miał swoje niezależne konto, na którym opłaca swoje składki. A spółka powinna mieć odrębne, w ramach którego rozlicza pracowników.