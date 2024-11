Nie wyrzucać do śmieci! Apel ws. niebezpiecznego preparatu do fumigacji

Pestycydy wydzielające fosforowodór, zawierające fosforki metali (glinu, wapnia, cynku) są dostępne w sprzedaży internetowej i zyskują na popularności także wśród niewykwalifikowanych użytkowników. Są używane m.in. do fumigacji (metody polegającej na zastosowaniu gazów w celu eliminacji szkodliwych organizmów) magazynów, statków, siedlisk szkodników. W przeciwieństwie do typowo stosowanych wcześniej w Polsce środków do zwalczania gryzoni, stanowią wysokie zagrożenie także przy tzw. ekspozycji wziewnej.

Reklama

Niedawno głośno było o śmierci dzieci, których krewni wyłożyli przy domu preparat „Quphos Pellets 56 GE" w formie pastylek emitujących trujący gaz, by pozbyć się gryzoni.

Czytaj więcej Prawo karne Trutka na krety i nornice truje ludzi. Minister zawiadomił prokuraturę Do Prokuratury Krajowej wpłynęło w czwartek zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na sprowadzeniu zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób. Chodzi o sprzedaż wysoce szkodliwego dla ludzi środka na gryzonie. W ostatnich tygodniach stał się on przyczyną śmierci trojga dzieci.

Preparat na gryzonie zwrócić do sklepu lub oddać do utylizacji

- Środki ochrony roślin do fumigacji, które zostały nabyte bez stosownych uprawnień do zakupu lub stosowania, nie mogą być stosowane i nie powinny być składowane w nieprzystosowanych do tego miejscach. Środki te powinny zostać oddane do utylizacji podmiotom upoważnionym do odbioru odpadów niebezpiecznych – podkreśla Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Ostrzega też, że fumiganty, których opakowania zostały otwarte lub są rozszczelnione stanowią ryzyko wydobywania się z nich fosforowodoru - śmiertelnie trującego gazu, który powstaje w wyniku kontaktu fosforku glinu z wilgocią. Fumiganty mogą więc stać się źródłem realnego zagrożenia utraty zdrowia i życia dla osób mających z nimi kontakt, dlatego powinny być bezwzględnie przekazane jako odpad niebezpieczny do utylizacji podmiotom upoważnionym do odbioru takich odpadów.