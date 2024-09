Rozgłośnia przypomina, że gdy centralnej rejestracji nie udało się uruchomić w lipcu, szefowa resortu Izabela Leszczyna zapowiadała, że uda się to w kolejnych tygodniach. Dziennikarz RMF FM zapytał wiceministra zdrowia Jerzego Szafranowicza, dlaczego ten termin jest ciągle przesuwany. - Pomału to rusza, ta rejestracja rusza, wiemy, że zapowiedzi były inne, to efekt problemów, które na nas spadły i obowiązków, które mamy. Dopracowujemy szczegóły, jak e-rejestracja ma działać docelowo, gdy skończy się pilotaż - wyjaśnił Szafranowicz.

Realny termin startu centralnej e-rejestracji

Nabór placówek medycznych do programu pilotażowego centralnej e-rejestracji ruszył pod koniec sierpnia. Dotyczy badań profilaktycznych (cytologia i mammografia) oraz wizyt w poradni kardiologicznej.

NFZ we wrześniu ma podpisywać umowy z placówkami, które wezmą udział w pilotażu, po przeanalizowaniu ich wniosków. Potem szpitale i przychodnie będą musiały jeszcze przygotować systemy informatyczne. Dlatego październik to realny termin startu centralnej rejestracji do wybranych lecznic – pisze portal rmf24.pl. Z informacji rozgłośni wynika, że do tej pory w Narodowym Funduszu Zdrowia złożono co najmniej 42 wnioski od placówek, które chcą wziąć udział w centralnej e-rejestracji.

Pacjent zyska większą możliwość w zarządzeniu terminem swojej wizyty

Jak czytamy na stronie NFZ, docelowo dzięki centralnej e-rejestracji pacjent zyska większą możliwość w zarządzeniu terminem swojej wizyty. Będzie mógł np. łatwiej ją odwołać lub zmienić jej termin, aby nie przepadła. Zrobi to nawet bez wychodzenia z domu. Wystarczy dostęp do internetu i aktywacja Internetowego Konta Pacjenta (IKP). To właśnie przez IKP pacjent będzie mógł zapisać się na wizytę na konkretny termin, przełożyć wizytę lub ją odwołać, aby mogła skorzystać z niej inna osoba.

Wejście do pilotażu jest dobrowolne. Jeśli placówka medyczna podpisze umowę z NFZ i spełni warunki z rozporządzenia Ministra Zdrowia, otrzyma dodatkowe środki. "Pierwszy, jednorazowy bonus, dotyczy przeniesienia danych o terminach wizyt do platformy P1 z wykorzystaniem własnego oprogramowania. Następnie harmonogram wizyt powinien być udostępniony w centralnej e-rejestracji dla pacjentów. Kolejne środki placówka otrzyma za każde zrealizowane świadczenie, na które pacjent został umówiony w centralnej e-rejestracji w ramach pilotażu i odnotowane w platformie P1. Stawki ryczałtu zależą od rodzaju oprogramowania, z którego korzysta placówka medyczna: własne oprogramowanie lub gabinet.gov.pl" - wyjaśnia NFZ.