Student powinien się upewnić, czy ma ubezpieczenie zdrowotne

Jeśli rodzic albo inna osoba uprawniona nie mogą zgłosić studenta, bo np. nie pracują i nie są ubezpieczeni, zrobi to uczelnia. Student musi ją jednak poinformować, że jest taka potrzeba i złożyć w dziekanacie stosowny wniosek, bo uczelnia nie zgłosi go do ubezpieczenia automatycznie po rozpoczęciu roku akademickiego.

Pracujący student też ubezpieczony

Pracujący student będzie miał własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, gdy zawrze umowę o pracę lub zacznie prowadzić działalność gospodarczą. W takiej sytuacji będzie ubezpieczony jako pracownik albo osoba prowadząca działalność gospodarczą (rodzina albo uczelnia nie będą mogły go zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego).

Etatowca zgłosi do ubezpieczenia pracodawca. Student z własną firmą musi zgłosić sam siebie.

Ważne

Rodzice zgłosili studenta do ubezpieczenia zdrowotnego, ale podjął on pracę np. w czasie wakacji jako zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Co wówczas? Do ubezpieczeń (w tym do ubezpieczenia zdrowotnego) zgłosi go pracodawca. Rodzice muszą go wyrejestrować. Ale po zakończeniu pracy zarobkowej, rodzice powinni ponownie zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny.

Zlecenie daje zwolnienie

Co w przypadku umowy zlecenia? Od umowy zlecenia ze studentem, który nie ukończył 26 lat, nie opłaca się składek. W takim przypadku zgłosić do ubezpieczenia powinni rodzice lub uczelnia.