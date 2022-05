Objawy małpiej ospy to m.in. gorączka, bóle głowy, wysypka na twarzy oraz na ciele. Choroba rzadko przenoszona jest na ludzi.

Według hiszpańskich władz medycznych, małpia ospa nie jest szczególnie zakaźna wśród ludzi, a większość zakażonych zdrowieje w ciągu kilku tygodni, choć zdarzają się przypadki ciężkiego przebiegu.

Dotychczas małpia ospa występowała głównie w środkowej i zachodniej Afryce. Przypadki zakażeń poza Afryką są często związane z podróżami na ten kontynent.

W Wielkiej Brytanii pierwszy przypadek małpiej ospy wykryto 7 maja - przypomina BBC. Zakażenie wykryto u osoby, która w ostatnim czasie podróżowała do Nigerii. Od tego czasu na Wyspach wykryto dziewięć potwierdzonych przypadków tej choroby.



W piątek pierwszy przypadek małpiej ospy wykryto w Australii. Dzień wcześniej zakażenie tym odzwierzęcym wirusem, który należy do tej samej rodziny wirusów co wirus wywołujący ospę wietrzną, wykryto w Szwecji, a także we Włoszech i Francji. W Portugalii potwierdzono jak dotąd pięć zakażeń małpią ospą, a w Hiszpanii - siedem.

Jak dotąd nie zatwierdzono do użycia żadnej szczepionki przeciw małpiej ospie.



W USA zakażenie małpią ospą wykryto w stanie Massachusetts. Mężczyzna w ostatnim czasie podróżował do Kanady, gdzie w piątek potwierdzono pierwsze dwa zakażenia małpią ospą w prowincji Quebec.