Brak profilaktyki antynowotworowej i ograniczony dostęp do innowacyjnych terapii to największe bolączki polskiego systemu opieki onkologicznej. To powoduje, że Polska pod względem leczenia chorych na raka odstaje od europejskich liderów.

Raport Najwyższej Izby Kontroli z 2018 r. pokazuje, że skuteczność leczenia onkologicznego w Polsce jest gorsza niż w większości pozostałych krajów Unii Europejskiej. To problem, bo prawdopodobnie do 2025 roku zachorowalność na choroby onkologiczne wzrośnie o ponad 25 proc., a nowotwory staną się wówczas główną przyczyną zgonów w Polsce.

Parlament Europejski nadał priorytet leczeniu onkologicznemu i wyznaczył cel, by do 2030 r. ponad 70 proc. pacjentów onkologicznych w UE pokonywało chorobę. Czy uda się to zrobić w Polsce?

– Gdybym miał wymienić najważniejsze wyzwania dotyczące leczenia onkologicznego w Polsce i wskazać obszary, w których „odstajemy” np. od krajów Europy Zachodniej, to byłoby to, po pierwsze, niewystarczające uczestniczenie Polaków w programach profilaktyki zdrowotnej. Jak wiemy, możemy zmniejszyć ryzyko zachorowania na nowotwory w ok. 50 proc. tylko poprzez zmianę swojego stylu życia. Jednak Polacy w dalszym ciągu nie należą do najzdrowszych społeczeństw. Dla przykładu w Polsce odsetek osób palących wynosi ponad 20 proc., a we Francji – ok. 12 proc. – mówi profesor Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. Profesor będzie reprezentował Polskę w Europejskim Kongresie Organizacji Pacjentów Onkologicznych.

Polki też zbyt rzadko wykonują cytologię i mammografię – tylko ok. połowy kobiet decyduje się na takie badania, choć są one bezpłatne. Sytuacja pogorszyła się jeszcze w okresie pandemii, kiedy zanotowano 90-proc. spadek liczby wykonywanych zabiegów.

Kuleje też kolonoskopia, która jest sposobem na wczesne wychwycenie tworzących się zmian nowotworowych.

Wiele do życzenia pozostawia dostęp do nowoczesnych terapii. Choć trzeba przyznać, że ostatnie lata to wysyp refundacji innowacyjnych leków. – Mamy także jeszcze sporo do zrobienia w obszarze refundacji innowacyjnych terapii onkologicznych. Obecnie wynosi ona ok. 60 proc., a naszym celem – w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej – jest uzyskanie 90 proc. refundacji – tłumaczy prof. Rutkowski.

Ale sam dostęp do nowoczesnych leków to nie wszystko. W szpitalach brakuje pracowników – w tym lekarzy onkologów, ale też fizjoterapeutów i psychoonkologów.

Lepiej niż w innych krajach naszego regionu Polska wypada w skuteczności leczenia. Odstajemy jednak od Europy Zachodniej. – Pod względem współczynnika pięcioletnich przeżyć, który wynosi w Polsce, np. w czerniakach skóry ok. 70 proc., i tak jesteśmy gorsi od Niemiec, gdzie współczynnik ten kształtuje się na poziomie 90 proc. – podsumowuje prof. Rutkowski.