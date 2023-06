Ryszard Petru: Program Konfederacji to oszukiwanie przedsiębiorców

Zamiast „piątki Konfederacji” jest „czwórka Konfederacji”, czyli też proste i niskie podatki, mieszkania i domy tańsze o 30 proc., gotówka chroniona konstytucją.

Nikt nie chce walczyć z gotówką. Ona w sposób naturalny będzie wychodziła z użycia poprzez to, że staje się mniej wygodna, kosztowna. To będzie proces. Są kraje, jak Szwecja, gdzie gotówka jest coraz mniej używana. Są sklepy, gdzie nie ma możliwości płacenia gotówką i w tym kierunku idziemy w Polsce. Jesteśmy krajem innowacyjnym, jeżeli chodzi o formy płatności bezgotówkowe. Nie ma potrzeby zgłaszać tego typu postulatów. One są wstecz, nie do przodu, ale nie jestem zwolennikiem eliminowania gotówki za pomocą ustaw.

A jeżeli chodzi o proste, niskie podatki, to łatwo się mówi, ale np. w VAT Konfederacja nic nie proponuje, żadnych istotnych zmian. Najlepszym rozwiązaniem byłaby jednolita stawka, a tej propozycji Konfederacja nie ma.

Jeżeli chodzi z kolei o ustawy podatkowe, Konfederacja, żeby realizować swoje postulaty, musi wejść z kimś do rządu. Jeżeli to będzie PiS – bo nie sądzę, żeby była to PO – to musieliby PiS przekonać do przyjęcia tej ustawy, a to wydaje mi się mało realistyczne.

Konfederacja deklaruje, że jest przeciwko koalicji rządowej z PiS, który mocno atakują.

Gdyby Konfederacja powiedziała dzisiaj: „tak, bierzemy pod uwagę rząd z PiS”, to straciłaby duże grono wyborców. To jest narracja przedwyborcza, żeby pokazać, że są inni. Sondaże pokazują, co by było, gdyby była jedna lista opozycji demokratycznej – Konfederacja z 11–12 proc. eksplodowałaby do 17 proc.