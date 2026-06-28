Jak przekazał PAP Piotr Rudzki z biura prasowego Polskich Portów Lotniczych i Lotniska Chopina, przed południem w ramach rutynowej inspekcji dróg startowych wykryto „drobne spękania” na jednej z nich. W związku z tym ta droga została wyłączona z ruchu, a ruch lotniczy został przeniesiony w całości na drugą drogę startową. Dodał, że w związku z tym mogą występować „drobne opóźnienia”.

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Naprawa na Lotnisku Chopina jeszcze tej nocy. W poniedziałek obie drogi mają działać

Rudzki zaznaczył, że na drogach startowych - w przeciwieństwie do normalnych ulic - nie może być żadnych nierówności, dziur lub spękań, dlatego drogę startową wyłączono, aby „wyeliminować jakiekolwiek ryzyko”. Wyjaśnił też, że kontrole dróg startowych wykonuje się przynajmniej kilka razy dziennie.

Przedstawiciel lotniska wskazał, że uszkodzenia będą naprawiane jeszcze w nocy z niedzieli na poniedziałek. Zastosowana zostanie w tym celu masa uszczelniająca, która musi stężeć, co przy obecnej temperaturze powietrza może być problematyczne. Dodał jednak, że zastosowana zostanie odpowiednia technologia i - jeśli uszkodzenia zostaną nocą naprawione - w poniedziałek rano operacje lotnicze będą odbywały się już na obu drogach startowych stołecznego portu.

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