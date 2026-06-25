W wypadku uczestniczył pociąg Polregio relacji Piła – Bydgoszcz oraz skład PKP InterCity Białogard-Warszawa. Pociągi nie zderzyły się czołowo, najprawdopodobniej pociąg regionalny zahaczył ostatni wagon IC podczas mijania.

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Na miejsce zdarzenia dotarły służby, w tym 16 zespołów straży pożarnej. Ruch pociągów został wstrzymany, zorganizowano transport zastępczy.

Według wstępnych informacji w obydwu pociągach podróżowało łącznie około 200 osób. Jak dotąd wiadomo o trzech osobach poszkodowanych, ale tyko jedna z nich wymagała pomocy ratowników medycznych.

Więcej informacji wkrótce.