Jak poinformował hiszpański serwis „The Olive Press”, do niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałkowe popołudnie około godziny 19:30 w chętnie odwiedzanej przez zagranicznych turystów miejscowości Frigiliana, położonej w regionie Axarquía w prowincji Malaga. Rozpędzony samochód osobowy nagle zjechał z pasa ruchu i staranował ogródek popularnego lokalu Bar Virtudes, znajdującego się w pobliżu zabytkowej części miasta.

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Stan zdrowia członków polskiej rodziny po wypadku na Costa del Sol

W wyniku uderzenia poszkodowanych zostało łącznie siedem osób, które w tamtym momencie spędzały czas w ogródku restauracyjnym. Wśród rannych, którzy doznali najcięższych obrażeń, znajduje się rodzina z Polski spędzająca urlop na Costa del Sol. Z ustaleń portalu wynika, że u ojca stwierdzono złamanie kości piszczelowej, z kolei matka odniosła liczne i poważne potłuczenia ciała. Pomocy medycznej wymagała także dwójka dzieci w wieku 5 oraz 14 lat. Starsze z nich natychmiast przewieziono do Centrum Podstawowej Opieki Zdrowotnej w pobliskiej Nerji.

Do szpitala w Axarquíi przetransportowano także trzy kobiety w wieku 45, 48 i 79 lat oraz dwóch mężczyzn mających 44 i 77 lat.

Moment wypadku na nagraniu z monitoringu

Hiszpańskie media dotarły do nagrań z kamer, które zarejestrowały dokładny przebieg zdarzenia. Na zabezpieczonym materiale wideo widać białego Peugeota przemieszczającego się ulicą San Sebastián. Pojazd w pewnym momencie w niekontrolowany sposób zbacza z właściwej trasy, po czym wjeżdża w uliczkę zapełnioną przez gości baru.

Pierwsze ustalenia wskazują, że bezpośrednią przyczyną utraty panowania nad pojazdem mogły być nagłe problemy zdrowotne siedzącej za kierownicą 47-letniej kobiety. Najbardziej prawdopodobną hipotezą braną pod uwagę przez ekspertów jest nagły atak epilepsji, który doprowadził do czasowej utraty przytomności i kontroli nad kierownicą.

Sprawę wypadku i dokładne okoliczności medyczne kierującej badają obecnie funkcjonariusze Guardia Civil oraz lokalna policja z Frigiliany. Całe zdarzenie wywołało ogromne poruszenie wśród mieszkańców oraz turystów w andaluzyjskim kurorcie.