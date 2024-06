Nastolatek, który zaginął na Teneryfie, nie jest już poszukiwany

Po zakończeniu imprezy wsiadł do samochodu i udał się do wynajętego apartamentu Airbnb w Masca z dwoma mężczyznami, którzy według policji "nie mają związku" ze sprawą.

Jego ostatnim znanym miejscem pobytu był park Rural de Teno na północy wyspy - około 11 godzin spacerem od miejsca zakwaterowania.

Lokalny właściciel kawiarni powiedział Sky News, że próbował on złapać autobus z powrotem do Los Cristianos. Natomiast Ofelia Medina Hernandez powiedziała, że rozmawiała z nastolatkiem o 8 rano 17 czerwca, mówiąc mu, że autobus będzie o 10 rano — ale on poszedł pieszo.

Znajomy, z którym spędzał wakacje, zadzwonił do niego około 8:30 17 czerwca i powiedział mu, że zamierza wrócić pieszo po tym, jak spóźnił się na autobus.

Powiedział również swojemu przyjacielowi, że się zgubił i potrzebuje wody, a jego telefon jest naładowany tylko w 1 proc.