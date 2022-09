Straż pożarna zaapelowała do mieszkańców okolicznych terenów, by nie zbliżali się do pożaru. Rzecznik paryskich strażaków kpt. Marc Le Moine poinformował, że w wyniku pożaru nikt nie został ranny. Do akcji gaśniczej ściągnięto 100 strażaków i 30 pojazdów.

Dlaczego doszło do pożaru? Przyczyny pojawienia się ognia nie są jak dotąd znane, ale mają zostać zbadane - przekazał rzecznik.

Jak informują francuskie media, pożar wybuchł w jednym z magazynów na terenie targowiska Rungis. Magazyn, w którym pojawił się ogień, miał powierzchnię 7 tys. metrów kwadratowych i pod względem zajmowanego obszaru przypomina boisko do piłki nożnej.

Rungis to największe we Francji i drugie największe na świecie targowisko ze świeżą żywnością, zajmuje teren o powierzchni 234 hektarów. Większe jest tylko La Central de Abastos w Meksyku (327 ha). Agencja AP podkreśla, że rozległy targ, w którym pracuje 12 tysięcy osób, przypomina miasteczko, a magazyny Rungis wypełnione są owocami, warzywami, owocami morza, mięsem, nabiałem oraz kwiatami z Francji i całego świata.

Rungis znajduje się 7 km na południe od Paryża w Val-de-Marne.