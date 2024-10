8140,98 zł brutto – tyle wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2024 r., według poniedziałkowych danych GUS. To oznacza wzrost o 10,3 proc. rok do roku. To z kolei dość wyraźnie mniej niż wyniósł konsensus prognoz ekonomistów według ankiety „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”: 11,1 proc. Roczna dynamika wynagrodzeń spadła względem sierpnia, gdy wyniosła 11,1 proc. Wrześniowy wzrost o 10,3 proc. rdr jest też najniższy od grudnia 2023 r.

Z drugiej strony, dwucyfrowa dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw to nadal wysoki rezultat. To m.in. efekt dużego wzrostu płacy minimalnej. Ta jest obecnie o 19,4 proc. wyższa niż przed rokiem. Zgodnie ze zdecydowaną większością prognoz, roczne tempo wzrostu płac powinno nieco spowolnić (zapewne w okolice 7-9 proc. rok do roku) w 2025 r. Płaca minimalna wzrośnie od stycznia 2025 r. o około 8,5 proc. (z 4300 zł brutto do 4666 zł), czyli wyraźnie mniej niż w 2024 r. Wyraźnie niższy niż w tym roku będzie też wzrost płac dla sfery budżetowej – o 5 proc. Wprawdzie te dane nie są uwzględniane w statystykach płac w sektorze przedsiębiorstw, niemniej pośrednio zjawiska płacowe w „budżetówce” mogą też rzutować na oczekiwania płacowe w firmach.

Przeciętne wynagrodzenie windowane w górę przez najwyższe płace

Dane GUS o wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw dotyczą firm zatrudniających przynajmniej dziesięć osób. Obejmują około 40 proc. rynku pracy (m.in. bez sfery budżetowej, ale też osób pracujących na umowy cywilnoprawne), niemniej ze względu na obowiązki sprawozdawcze są dla GUS najprostsze do szybkiego przedstawienia. Poza tym dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw zwykle dobrze koreluje z tym, co dzieje się na całym rynku pracy.

Bardziej kompleksowe dane GUS – acz najnowsze dotyczą kwietnia 2024 r. – wskazują, że wówczas przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej (czyli m.in. w firmach niezależnie od liczby pracowników, w sferze budżetowej czy w rolnictwie) wynosiło 8323 zł. Było więc bliskie temu, co zanotowano dla samego sektora przedsiębiorstw – w kwietniu 2024 r. przeciętne wynagrodzenie tam wynosiło około 8272 zł brutto.