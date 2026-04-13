Zsolt Hegedűs, jak przypomina serwis, jest nie tylko politykiem, lecz także chirurgiem ortopedą z ponad 30-letnim stażem. Pracował zarówno na Węgrzech, jak i m.in. w Wielkiej Brytanii.

Taniec przyszłego węgierskiego ministra zdrowia podbija internet

W trakcie niedzielnego wieczornego wiecu Tiszy w Budapeszcie – gdy wiadomo już było, że partia wygrała wybory parlamentarne na Węgrzech – na scenie pojawił się Zsolt Hegedűs. Polityk – jak widać na nagraniu, które podbija internet – zatańczył przed tłumem, nie kryjąc swojej radości z wygranej partii. W jego spontanicznej choreografii nie zabrakło pląsów i wężowych ruchów.

„Wideo, na którym tańczy przed tłumem, stało się jednym z najczęściej udostępnianych nagrań po wyborach nie tylko na Węgrzech, ale także w Polsce” – zauważa Rynek Zdrowia.

Zsolt Hegedűs jest zaangażowany w działalność środowiska lekarskiego na Węgrzech, a ponadto współtworzył zaplecze eksperckie Tiszy oraz nadzorował jej program zdrowotny.

Rynek Zdrowia przytacza analizę planu nowego rządu dla ochrony zdrowia na Węgrzech, którą dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie przygotował Dominik Héjj – polski politolog węgierskiego pochodzenia. Według niego program Tiszy zakłada systemową zmianę, w tym m.in. zwiększenie wydatków na zdrowie do 7 proc. PKB, przywrócenie pełnoprawnego ministerstwa zdrowia i poprawę dostępności świadczeń.

