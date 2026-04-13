MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z GRUPĄ PTWP

Reklama Reklama

O kierunkach tych zmian dyskutować będą uczestnicy Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się 22–24 kwietnia w Katowicach. Perspektywa najbliższych lat pokazuje, że handel będzie coraz silniej uzależniony od czynników makroekonomicznych i społecznych – od demografii i urbanizacji, po geopolitykę i zmiany klimatyczne. Jednocześnie rozwój technologii przyspiesza transformację modeli sprzedaży.

Rosnące znaczenie sprzedaży wielokanałowej, rozwój handlu społecznościowego czy automatyzacja procesów zakupowych sprawiają, że granice między światem online i offline coraz bardziej się zacierają. W centrum uwagi pojawia się także sztuczna inteligencja – nie tylko jako narzędzie analityczne, ale także jako realny pośrednik w procesie zakupowym.

Konsument 3.0 i nowe mechanizmy lojalności

Zmienia się również sam konsument. Kolejne pokolenia – od generacji Z po tzw. silver economy – wnoszą nowe oczekiwania wobec marek i produktów. Współczesny klient oczekuje nie tylko wygody, ale także personalizacji, transparentności i zgodności z własnymi wartościami.

Dlatego coraz większego znaczenia nabierają dane oraz umiejętność ich wykorzystania. Personalizacja oferty, zarządzanie doświadczeniem klienta oraz budowanie lojalności w oparciu o emocje i wartości stają się kluczowymi elementami strategii handlowych. Jednocześnie rośnie znaczenie kwestii związanych z ochroną danych i zaufaniem.

Cyfryzacja otwiera nowe możliwości ekspansji – także dla mniejszych firm. E-commerce i platformy marketplace obniżają bariery wejścia na rynki zagraniczne, umożliwiając szybkie skalowanie działalności.

Z drugiej strony rośnie konkurencja, a budowanie marki wymaga coraz większej spójności i autentyczności. Zielony retail, odpowiedzialna produkcja i komunikacja wartości stają się elementami przewagi konkurencyjnej, szczególnie w kontekście globalnych wyzwań klimatycznych i społecznych.

Logistyka i technologia jako fundament

Za dynamicznym rozwojem handlu stoi infrastruktura – magazyny, systemy logistyczne i technologie umożliwiające sprawną obsługę zamówień. Rosnące oczekiwania klientów dotyczące szybkości dostaw oraz wygody zakupów wymuszają inwestycje w automatyzację i cyfryzację procesów.

Kluczową rolę odgrywają także innowacje w obszarze płatności oraz wykorzystanie danych do optymalizacji całej ścieżki klienta – od pierwszego kontaktu z marką po finalizację transakcji.

Liderzy rynku o przyszłości handlu

O tych zmianach rozmawiać będą w Katowicach przedstawiciele firm reprezentujących różne segmenty rynku – od handlu tradycyjnego, przez e-commerce, po usługi płatnicze i logistykę.

Wśród nich znajdą się m.in. Alexandre Saussard, prezes Auchan Polska, Joanna Pieńkowska-Olczak, prezes PayU, Marina Dubakina, CEO IKEA Retail Poland, Elisabet Ricart Roig, General Manager Glovo Poland, Rafał Zakrzewski, CEO 8a.pl, oraz Tomasz Ciąpała, założyciel i prezes G8.

Współczesny handel nie jest już odrębnym sektorem – staje się częścią szerszego ekosystemu obejmującego technologie, logistykę, finanse i zachowania społeczne. To właśnie na styku tych obszarów powstają nowe modele biznesowe.

Europejski Kongres Gospodarczy będzie przestrzenią, w której te zależności zostaną pokazane w praktyce – w rozmowie między firmami, ekspertami i decydentami.

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2026