Plan zakończenia wojny na Ukrainie. Jakie rozwiązanie omawiane jest przez ludzi Donalda Trumpa

Plan zakładający utrzymanie przez Rosję okupowanych terenów Ukrainy oraz rezygnację z rozszerzenia NATO na kolejne 20 lat ma być obecnie omawiany przez doradców Donalda Trumpa. Jak podaje „The Wall Street Journal”, scenariusz zakończenia wojny zakłada ogłoszenie strefy zdemilitaryzowanej po zamrożeniu działań wojennych wzdłuż całej linii frontu. Nie jest jednak jeszcze jasne, kto miałby zapewnić bezpieczeństwo tej strefy. Jeden z rozmówców dziennika wykluczył zaangażowanie wojsk amerykańskich lub kontyngentu ONZ w tym celu.

Reklama

Jaki plan na zakończenie wojny na Ukrainie ma Donald Trump?

W zamian za zobowiązanie Ukrainy do nieprzystąpienia do NATO przez najbliższe 20 lat Trump obiecuje nadal dostarczać broń. – Możemy szkolić (wojsko – red.) i zapewniać inne wsparcie, ale przede wszystkim będą to robić kraje europejskie – wyjaśnił członek zespołu Trumpa. – Nie wyślemy amerykańskich mężczyzn i kobiet, by utrzymywali pokój na Ukrainie, i nie będziemy za to płacić. Poprośmy o to Polaków, Niemców, Brytyjczyków i Francuzów.

Rozmówcy „WSJ” podkreślili jednak, że Trump jeszcze nie poparł konkretnego planu zakończenia konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Prezydent-elekt ma osobiście podjąć decyzję w ostatniej chwili, więc nikt nie jest w stanie z wyprzedzeniem przewidzieć jego decyzji.