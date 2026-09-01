Moneta o nominale 10 zł została wykonana ze srebra próby Ag 999. Ma 32 mm średnicy, waży 14,14 g, a jej nakład wynosi do 8 tys. egzemplarzy. Zainteresowani będą mogli ją nabyć we wszystkich oddziałach okręgowych NBP oraz sklepie internetowym Kolekcjoner w cenie 360 zł. Do każdej monety dołączone zostaną opakowanie handlowe i certyfikat.

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Kim była Halina Konopacka?

Na rewersie monety znalazł się wizerunek wybitnej polskiej lekkoatletki Haliny Konopackiej oraz fragment bieżni stadionu olimpijskiego i gałązka laurowa. Konopacka zdobyła w 1928 r. w Amsterdamie pierwszy złoty medal olimpijski dla Polski, zwyciężając w rzucie dyskiem. W swojej karierze wywalczyła również 27 tytułów mistrzyni kraju w różnych konkurencjach.

Konopacka była wszechstronnie utalentowana. Uprawiała m.in. tenis, koszykówkę i piłkę ręczną, uczestniczyła w rajdach samochodowych, a także pisała wiersze, malowała i grała na fortepianie. Znała też cztery języki obce.

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Pomogła uratować złoto Banku Polskiego

Awers monety nawiązuje do ewakuacji polskiego złota we wrześniu 1939 r.. Przedstawia sztaby oraz jeden z autobusów wykorzystywanych podczas operacji. Konopacka prowadziła pojazd należący do konwoju, który przewoził złoto przez Rumunię, Turcję i Syrię do Francji. Pomagała również w przeładunku skrzyń.

Złoto udało się uratować, jednak podczas ewakuacji bezpowrotnie zaginął olimpijski medal sportsmenki. Konopacka po wojnie zamieszkała w Stanach Zjednoczonych. Zmarła w 1989 r., a rok później jej prochy sprowadzono do Polski i pochowano w Warszawie na Cmentarzu Bródnowskim.

Jak czytamy na stronie NBP, kolejna emisja jest zaplanowana na 2 października. Tego dnia zostanie wprowadzona do obiegu złota moneta o nominale 200 zł i srebrna o nominale 10 zł „120-lecie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie”.