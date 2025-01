Retoryka RPP umacnia złotego

To jednak w perspektywach inflacji, a szerzej rzecz ujmując – retoryce Rady Polityki Pieniężnej – można szukać jednej z przyczyn umocnienia się złotego. Podczas piątkowej konferencji prasowej prezes Adam Glapiński potwierdził, że przy obecnych uwarunkowaniach RPP nie ma przestrzeni do obniżek stóp procentowych szybciej niż w 2026 r., być może pod koniec 2025 r. Podpierał się tu prognozą wzrostu inflacji w ostatnim kwartale znów nawet ponad 4,5 proc. rok do roku, po uwolnieniu cen energii dla gospodarstw domowych. Jednocześnie zauważał przyspieszający wzrost gospodarczy, podwyższoną inflację bazową (według prognoz NBP w okolicach 4 proc. przez cały 2025 r.), brak zacieśnienia fiskalnego przez rząd oraz ryzyko wzrostu oczekiwań inflacyjnych na skutek przedłużającego się okresu inflacji powyżej celu NBP. Generalnie: brzmiał „jastrzębio”, zresztą podobny wydźwięk miał komunikat po styczniowym posiedzeniu RPP.

Choć ekonomiści i inwestorzy nie dowierzają aby Rada nie obniżyła stóp przez cały 2025 r., to jednak w ostatnich tygodniach oczekiwania co do głębokości cyklu cofnęły się. Rynek wycenia obecnie łączne cięcia tylko o 50 punktów bazowych w tym roku, mediana oczekiwań uczestników konkursu prognostycznego „Parkietu” wskazuje na główną stopę o 75 pb niższą na koniec roku niż dziś. Wciąż to jednak niewiele: w tym samym czasie Europejski Bank Centralny ma (według dzisiejszych wycen rynkowych) obniżyć stopy o 100 pb, w ostatnich dniach kolejne obniżki w zasadzie przesądza przewodnicząca banku Christine Lagarde. Ten oczekiwany – i szczególnie prawdopodobny w pierwszej połowie roku – wzrost dyferencjału stóp między EBC a NBP sprzyja sile polskiej waluty.

- Ale na to nałożyło się uspokojenie nastrojów globalnych – zauważa Tomasz Marek. - Początek prezydentury Donalda Trumpa jest spokojniejszy niż inwestorzy się obawiali. To spowodowało osłabienie dolara amerykańskiego, a to wspiera globalny sentyment względem walut rynków wschodzących, w tym złotego – mówi.

Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz XTB, w swoim komentarzu sugeruje zaś, że złoty zyskuje na nadziei zakończenia wojny na Ukrainie, co mogłoby rozpocząć nową falę napływu zagranicznych środków do Polski. „Donald Trump zapowiedział ostre sankcje w stosunku do Rosji, jeśli ta nie przystąpi do negocjacji zakończenia wojny” – zauważa Stajniak.

Tomasz Marek z PKO BP wskazuje też na czynnik techniczny. - Od połowy grudnia na parze EUR/PLN budował się trend boczny między 4,28 a 4,25 zł i w środę ta dolna banda została pokonana. To zapewne jeszcze napędziło umocnienie złotego – dodaje.