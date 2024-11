Po czwartkowym osłabieniu dziś dolar odrabia straty. Kurs głównej pary walutowej zniżkuje o 0,2 proc., do 1,078 dolara za euro. To kiepska wiadomość dla złotego, który w czwartek mocno zyskał. Po wystąpieniu prezesa NBP rynek przesunął oczekiwania co do obniżek stóp procentowych. Dziś jednak krajowa waluta słabnie zarówno wobec dolara jak i euro. Kurs amerykańskiej waluty przy 0,4-proc. zwyżce znów przekracza 4 zł. Za euro inwestorzy płacą 4,32 zł.

Reklama

Przypomnijmy, że wczoraj Fed ściął stopy procentowe z 5 proc. do 4,75 proc. W komunikacie zasygnalizowano gotowość do dalszego luzowania polityki monetarnej.