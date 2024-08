Notowania głównej pary walutowej wzbijają się o 0,5 proc., do 1,116. Chwilami kurs eurodolara zyskiwał dziś nawet 1,119, znajdując się najwyżej od około roku. To reakcja rynku na wystąpienie Jerome’a Powella, szefa Fedu. Potwierdził on m.in. chęć do rozpoczęcia obniżek stóp procentowych we wrześniu. Przyznał też, że spowolnienie rynku pracy nie jest związane ze zwolnieniami, ryzyko inflacji zmalało, ale ryzyko dla rynku pracy wzrosło.

Zwyżki EUR/USD przekładają się na umocnienie złotego do dolara. Kurs USD spada poniżej 3,82 zł, będąc na poziomie najniższym od trzech lat. Euro wyceniane jest na 4,26 zł, czyli 0,4 proc. poniżej czwartkowego zamknięcia.