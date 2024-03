Euro przed południem kosztuje 4,31 zł, co oznacza wzrost EUR/PLN o 0,1 proc. Dolar pozostaje w miejscu, na poziomie 3,97 zł. Europejska waluta jest z kolei dziś silniejsza od USD. Kurs eurodolara zwyżkuje o 0,2 proc., do 1,085.

Powrót VAT na żywność

W kontekście średnioterminowych perspektyw złotego Eryk Szmyd z XTB przypomina, że od kwietnia wraca 5-proc. VAT na żywność, ale polskie dyskonty deklarują utrzymanie cen.

Wobec stłumionej aktywności kupujących i odbudowania oszczędności oraz bardzo niepewnego proinflacyjnego wpływu z 5 proc. VAT-u RPP – zdaniem analityka może finalnie ulec i w ostatnim kwartale roku obniżyć stopy.

Co zrobią konsumenci?

- Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że do tego czasu zrobią to prawdopodobnie wszystkie główne europejskie banku centralne jak EBC i BoE oraz Fed. Pytanie, na jakim poziomie będzie wówczas inflacja, ponieważ przy 10-proc. wzroście realnych wynagrodzeń rok do roku konsumenci mogą zwiększyć konsumpcję, uznając mniej dotknięte inflacją ceny produktów, za okazję do ponadnormatywnych zakupów. Niemniej jednak perspektywa miękkiego lądowania w zachodnich gospodarkach, przy ryzyku geopolitycznym i inflacji bliskiej celu NBP może sugerować, że silny złoty może napotkać pewne opory w drugiej części roku - o ile inflacja (w szczególności ceny energii) nie zaskoczą spektakularnym odbiciem – komentuje Szmyd.