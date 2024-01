Kurs euro wystrzelił powyżej 5 złotych? To błąd Google

Internauci, którzy sprawdzili w poniedziałek, 1 stycznia, wieczorem w wyszukiwarce Google kursy euro i dolara, przeżyli szok – euro miało gwałtownie zdrożeć do ponad 5 zł, a dolar do 4,87 zł. Uspokajamy – to błąd Google.