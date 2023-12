EUR/USD we wtorek po południu spada o 0,4 proc., do 1,078. To poziom najniższy od prawie miesiąca. Według Łukasza Stefanika z XTB utrzymanie się eurodolara poniżej 1,084, niewykluczone jest nawet zejście w kierunku kolejnego wsparcia przy 1,0765. - Z drugiej strony, jeśli EURUSD odzyska siły i wróci trwale powyżej 1,0840, trend wzrostowy może zostać wznowiony, wtedy też celem dla kupujących staną się odpowiednio poziomy 1,09 i 1,10 USD - analizuje.

Dolar uderza w 4 zł

Gorsze zachowanie europejskiej waluty oznacza zwyżkę USD/PLN. Dolar od kilku dni stara się przełamać poziom 4 zł na zamknięciu, choć jak dotąd nieskutecznie. We wtorek po południu USD znów jednak wyceniany jest na nieco ponad 4 zł. Za euro inwestorzy płacą 4,32 zł, czyli o 0,2 proc. mniej niż na zamknięciu w poniedziałek.