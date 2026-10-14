Montenegro sprecyzował, że niemieckie linie zaproponowały najlepszą ofertę, a drugim inwestorem ubiegającym się o udziały portugalskich linii lotniczych był Air France-KLM, który przedstawił ofertę niższą o 16 proc. w stosunku do propozycji Lufthansy.

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Szef rządu Portugalii dodał, że prywatyzacja spółki TAP „ma odciążyć” portugalski skarb państwa oraz zapewnić tej firmie dodatkowe środki na rozwój.

Zgodnie z informacjami rządu Montenegro na prywatyzacji spółki TAP portugalski skarb państwa zarobi łącznie 2,55 mld euro.

Montenegro wyjaśnił, że jego rząd planuje kontynuację prywatyzacji portugalskiego przewoźnika lotniczego. Dodał, że pozostające jeszcze w rękach państwa udziały TAP powinny zostać wystawione na sprzedaż najpóźniej do 2028 r.

W spółce TAP, realizującej od 2009 r. bezpośrednie rejsy pomiędzy Lizboną a Warszawą, po środowej prywatyzacji 51,1 proc. udziałów należy do państwa. Z kolei 5 proc. pozostaje w rękach pracowników.