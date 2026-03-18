Strajku ostrzegawczy zorganizowany przez związek zawodowy Verdi na lotnisku Berlin-Brandenburg
Pasażerowie, którzy mieli zaplanowaną podróż przez berlińskie lotnisko, przeżywają dziś koszmar. „W środę, 18 marca 2026 r., na lotnisku Berlin-Brandenburg nie będą możliwe żadne regularne loty pasażerskie” – ogłosiła w komunikacie spółka zarządzająca portem lotniczym Berlin-Brandenburg im. Willy’ego Brandta.
Powodem tej decyzji jest strajk ostrzegawczy zorganizowany przez związek zawodowy Verdi. Władze lotniska zostały zmuszone zawiesić w sumie 445 odlotów i przylotów. Dotknie to około 57 tysięcy pasażerów.
Jak podają niemieckie media, związek zawodowy Verdi wezwał w środę do całodniowego strajku ostrzegawczego na lotnisku BER w związku z brakiem postępów w negocjacjach z zarządem dotyczącymi wyższych płac dla pracowników. Jak poinformowali związkowcy, akcja protestacyjna jest „bezpośrednią konsekwencją odmowy przedstawienia przez pracodawców oferty podlegającej negocjacjom”.
W środowym strajku udział bierze około 2000 osób zatrudnionych na berlińskim lotnisku. Należą do nich pracownicy straży pożarnej, kontroli ruchu lotniczego oraz zarządzania terminalem. W rezultacie utrzymanie operacji lotniczych uznano za niemożliwe, mimo że wiele obszarów – takich jak usługi obsługi naziemnej i kontrole bezpieczeństwa – jest obsługiwanych przez zewnętrznych wykonawców, których strajk ostrzegawczy nie dotyczy.
Operatorzy lotniska Berlin-Brandenburg wezwali dotkniętych pasażerów do kontaktu z ich liniami lotniczymi w celu uzyskania informacji na temat zmiany rezerwacji i alternatywnych opcji podróży.
Kolejna runda negocjacji związkowców z zarządem BER rozpocznie się 25 marca. Środowy protest pracowników skrytykowała już prezeska lotniska Aletta von Massenbach, wskazując, że odbył się w wyjątkowo trudnym okresie dla branży lotniczej przez sytuację geopolityczną na świecie. – Strajk ostrzegawczy jest nieproporcjonalny, zwłaszcza w czasie, gdy sytuacja jest już bardzo napięta z powodu wojny w Iranie – stwierdziła.
