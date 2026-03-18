Wielki strajk na lotnisku w Berlinie. Wszystkie loty odwołane

Lotnisko Berlin-Brandenburg zostało w środę całkowicie sparaliżowane z powodu strajku ostrzegawczego zorganizowanego przez związek zawodowy Verdi. Wszystkie połączenia zaplanowane na ten dzień są zawieszone.

Publikacja: 18.03.2026 12:39

Strajku ostrzegawczy zorganizowany przez związek zawodowy Verdi na lotnisku Berlin-Brandenburg

Foto: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Alicja Podskoczy

Pasażerowie, którzy mieli zaplanowaną podróż przez berlińskie lotnisko, przeżywają dziś koszmar. „W środę, 18 marca 2026 r., na lotnisku Berlin-Brandenburg nie będą możliwe żadne regularne loty pasażerskie” – ogłosiła w komunikacie spółka zarządzająca portem lotniczym Berlin-Brandenburg im. Willy’ego Brandta.

Brak miejsc do Azji i drogie bilety. Linie europejskie mają swoje „żniwa”
Transport
LOT i Lufthansa korzystają na chaosie w Zatoce. Ale to może się szybko skończyć

Powodem tej decyzji jest strajk ostrzegawczy zorganizowany przez związek zawodowy Verdi. Władze lotniska zostały zmuszone zawiesić w sumie 445 odlotów i przylotów. Dotknie to około 57 tysięcy pasażerów.

Strajk na lotnisku Berlin-Brandenburg. Protestuje około 2000 pracowników

Jak podają niemieckie media, związek zawodowy Verdi wezwał w środę do całodniowego strajku ostrzegawczego na lotnisku BER w związku z brakiem postępów w negocjacjach z zarządem dotyczącymi wyższych płac dla pracowników. Jak poinformowali związkowcy, akcja protestacyjna jest „bezpośrednią konsekwencją odmowy przedstawienia przez pracodawców oferty podlegającej negocjacjom”.

W środowym strajku udział bierze około 2000 osób zatrudnionych na berlińskim lotnisku. Należą do nich pracownicy straży pożarnej, kontroli ruchu lotniczego oraz zarządzania terminalem. W rezultacie utrzymanie operacji lotniczych uznano za niemożliwe, mimo że wiele obszarów – takich jak usługi obsługi naziemnej i kontrole bezpieczeństwa – jest obsługiwanych przez zewnętrznych wykonawców, których strajk ostrzegawczy nie dotyczy.

Koniec cierpliwości w kokpitach. Piloci Lufthansy nie odpuszczają zarządowi
Transport
Koniec cierpliwości w kokpitach. Piloci Lufthansy nie odpuszczają zarządowi

Operatorzy lotniska Berlin-Brandenburg wezwali dotkniętych pasażerów do kontaktu z ich liniami lotniczymi w celu uzyskania informacji na temat zmiany rezerwacji i alternatywnych opcji podróży.

Kolejna runda negocjacji związkowców z zarządem BER rozpocznie się 25 marca. Środowy protest pracowników skrytykowała już prezeska lotniska Aletta von Massenbach, wskazując, że odbył się w wyjątkowo trudnym okresie dla branży lotniczej przez sytuację geopolityczną na świecie. – Strajk ostrzegawczy jest nieproporcjonalny, zwłaszcza w czasie, gdy sytuacja jest już bardzo napięta z powodu wojny w Iranie – stwierdziła.

Brak miejsc do Azji i drogie bilety. Linie europejskie mają swoje „żniwa”
Transport
LOT i Lufthansa korzystają na chaosie w Zatoce. Ale to może się szybko skończyć
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Materiał Promocyjny
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
Koniec cierpliwości w kokpitach. Piloci Lufthansy nie odpuszczają zarządowi
Transport
Koniec cierpliwości w kokpitach. Piloci Lufthansy nie odpuszczają zarządowi
Drogi i kolej w potrzasku procedur. Odwołania wstrzymują kolejne kontrakty
Transport
Budowa dróg i kolei w Polsce zagrożona. Przetargi toną w odwołaniach
Irańskie drony wciąż atakuja lotnisko w Dubaju
Transport
50 tysięcy odwołanych lotów i ceny wyższe o 80 procent. Wojna paraliżuje lotnictwo
