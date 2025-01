Ile kilometrów nowych dróg powstanie w Polsce w 2025 roku? GDDKiA wydała komunikat

S2 w Warszawie,

S8 od Wrocławia do Łodzi i od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej,

S17 od Warszawy do Lublina,

S19 od Lublina do Rzeszowa,

S22 od Elbląga do granicy Polski.

Rozszerzona sieć bazowa oraz sieć kompleksowa TEN-T

Do końca 2040 roku ma – zgodnie z planem – zostać ukończona rozszerzona sieć bazowa TEN-T na terenie naszego kraju. Do sieci tej zaliczają się drogi położone we wschodniej Polsce. Według zapewnień GDDKiA, większość tras ma zostać ukończona dużo wcześniej niż w 2040 roku.

Z kolei do końca 2050 roku mają powstać wszystkie trasy zaplanowane w ramach sieci kompleksowej TEN-T. Obecnie w całości ukończone są trzy odcinki wchodzące w skład tej sieci:

autostrada A18 od granicy z Niemcami do Krzyżowej,

droga ekspresowa S8 od Piotrkowa Trybunalskiego do Warszawy,

droga ekspresowa S8 od Ostrowi Mazowieckiej do Białegostoku.

Niemal 8 tys. km: Tyle dróg szybkiego ruchu ma być w Polsce

Docelowa długość dróg szybkiego ruchu w Polsce – jak informuje GDDKiA we wspomnianym komunikacie – planowana jest na ok. 7980 km, z czego ok. 2100 km to autostrady. Aktualnie do ruchu udostępnionych jest 5206 km dróg szybkiego ruchu, w tym niemal 1885 km stanowią autostrady, a prawie 3321 km – drogi ekspresowe. W trakcie realizacji jest kolejne ponad 65 km autostrad oraz niemal 1270 km dróg ekspresowych.