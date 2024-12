LOT po personalnych turbulencjach. Bliski koniec zamieszania?

– Działamy w sposób zdecydowany i szybki, żeby w jak najkrótszym czasie przywrócić pełne możliwości zarządcze w LOT. Nie można jednak zapominać o trybach określonych przez przepisy prawne i regulaminach. Stąd też naszym priorytetem jest, aby podejmowane decyzje nie budziły jakiejkolwiek wątpliwości prawnej – powiedział „Rzeczpospolitej” nieoficjalnie przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury.

Po co to wszystko było? Zwłaszcza w czasie, kiedy LOT szykował się do podejmowania ważnych decyzji dotyczących bliższej i dalszej przyszłości? Czy warto było wywoływać awanturę, która wprawiła w osłupienie rynek?

– Zarówno LOT, jak i prezes nie muszą ratować swojej reputacji, nie popełnili bowiem żadnych błędów ani nie dokonali żadnych działań, które czyniłyby z nich niewiarygodnych partnerów. Państwo szybko pokazało swoją sprawczość i jako właściciel LOT udowodniło, że ma wpływ na spółkę, przywracając w niej porządek. Prezesa takie działania wzmocniły, podobnie jak udzielenie mu poparcia przez załogę. Ścisłe powiązanie rozwoju LOT z planem realizacji CPK daje międzynarodowo dodatkowy atut w kontekście rozmów, choćby o poszerzeniu floty, dzięki której przewoźnik zbuduje masę niezbędną do zajęcia głównej pozycji na nowym lotnisku – uważa Adrian Furgalski, prezes ZDG TOR.

Czy LOT potrzebuje teraz nadzwyczajnych działań?

– Z pewnością trzeba uspokoić zaniepokojoną załogę, ale myślę, że nie będzie to większym problemem. Nie ma jednak potrzeby odpalania jakichś fajerwerków, bo LOT sumiennie wdrażał przyjętą w 2023 roku strategię. Przede wszystkim chodzi o nadrobienie straconego czasu w projektach rozwojowych firmy, o których komunikował prezes, a które z niewiadomych powodów były blokowane – dodaje Adrian Furgalski.

Trochę innego zdania jest Dominik Sipiński, redaktor naczelny ch-aviation, analitycznej firmy z rynku lotniczego. – Zamieszanie dotyczące składu zarządu i rady nadzorczej LOT i PGL jest zarówno problemem formalnym – bo dopóki sytuacja się nie wyklaruje, wszelkie poważne negocjacje, nie mówiąc o decyzjach, są wstrzymane – jak i wizerunkowym. Ten drugi aspekt jest pewnie ważniejszy w długiej perspektywie – ocenia. Jego zdaniem jednak producenci samolotów, firmy leasingowe, kredytodawcy i inni kontrahenci mają doświadczenie w rozmowach z państwowymi liniami na całym świecie i ingerencja polityków w ład korporacyjny spółki nie jest dla nich zaskoczeniem. Nie znaczy to, że nie zwracają na to uwagi. – Im więcej chaosu w interakcji między państwem a spółką, tym większe ryzyko dla kontrahentów, które może przełożyć się np. na nieco droższe kredyty czy leasingi. A przy wielomiliardowych kontraktach nawet niewielki wzrost oprocentowania to poważny koszt. LOT od kilkunastu lat zdobył zaufanie rynku, między innymi dzięki stabilności personalnej i strategicznej, a przy obecnym niedoborze samolotów i bardzo trudnym rynku leasingowym, to bardzo duża korzyść dla spółki – uważa Dominik Sipiński.