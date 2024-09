Auta tkwią w korkach przez „wahadłem”

Na Dolnym Śląsku z powodu wysokiego stanu wody w piątek po południu zamknięty został most przez Odrę na drodze krajowej DK36 w miejscowości Ścinawa. Nie mogą z niego korzystać także piesi. - Ponowne otwarcie mostu nastąpi po ustąpieniu fali powodziowej i dokonaniu oceny stanu obiektu – poinformowała GDDKiA.

W pozostałych newralgicznych miejscach ruch samochodów został utrzymany, ale kierowców czekają utrudnienia. Tak jest na drodze DK46 w Kamienicy i Malerzowicach Wielkich, gdzie trzeba było wprowadzić ruch wahadłowy. W tej pierwszej miejscowości z powodu podmycia i uszkodzenia jezdni, w drugiej – przez wysoki stan wody.

Kłopoty mają także kierowcy jadący droga krajową DK27 w województwie lubuskim. W miejscowości Nowogród Bobrzański obsunięcie się nasypu spowodowało konieczność wprowadzenia ruchu wahadłowego.

Ze Szczecina do Wrocławia objazdem przez Poznań

Powódź unieruchomiła w dwóch miejscach także linie kolejowe. Pierwszym jest odcinek Głogów – Krzepów. W rezultacie w niedzielę rano został wstrzymany ruch pociągów Intercity na trasie ze Szczecina do Wrocławia. Skierowano je objazdem przez Poznań. Jak informował na niedzielnej konferencji prasowej minister infrastruktury Dariusz Klimczak, konieczne okazało się sprawdzenie przynajmniej 200 mostów, które znalazły się na trasie fali powodziowej. Ograniczenia mają potrwać co najmniej do wtorku. Kolejny odcinek, gdzie przerwany został ruch, to Kłodzko Główne – Kłodzko Miasto.

Nieprzejezdne są kolejowe przejścia graniczne z Czechami: Chałupki – Bohumin, Głuchołazy, a także Cieszyn. Natomiast częściowo przywrócony został ruch pasażerski na przejściu granicznym Zebrzydowice – Petrovice.