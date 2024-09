Dlatego Fitch Ratings podniósł ocenę wiarygodności kredytowej Embraera z BB plus (czyli było to o „oczko” lepiej niż ocena śmieciowa) do BBB minus z perspektywą stabilną. Wcześniej zrobiły to dwie inne agencje — Moody’s i S&P.

Boeing zostawił Embraera, bo miał własne problemy

Rating inwestycyjny Brazylijczycy stracili podczas pandemii, kiedy nieoczekiwanie Boeing wycofał się z przejęcia cywilnej części firmy. Embraer był wtedy zaskoczony i oburzony i poszedł do sądu. Sprawa ciągnęła się wiele miesięcy, ostatecznie Amerykanie kilka dni temu zgodzili się zapłacić w formie odszkodowania 150 mln dolarów.

„Embraer poprawił znacznie swój proces produkcyjny oraz tempo dostaw przy jednoczesnym znaczącym obniżeniu zadłużenia” — tak tłumaczy Fitch swoją decyzję.

To druga (poprzednia była w lutym 2024) poprawa oceny wiarygodności kredytowej Embraera od czasu wybuchu pandemii.