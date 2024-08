Elon Musk wyprowadza X z San Francisco. Zrobił to dla pieniędzy?

Elon Musk napisał w poście na X, wcześniej znanym jako Twitter, że „nie ma wyboru” i musi przenieść główne biuro platformy społecznościowej poza San Francisco. Post był odpowiedzią na doniesienia New York Times o e-mailu od dyrektor generalnej X, Lindy Yaccarino, do pracowników, w którym napisała, że biuro zostanie zamknięte, a pracownicy przeniosą się do San Jose i Palo Alto.