Joerg Eberhart mieszka we Włoszech, mówi biegle po włosku i doradzał Spohrowi w czasie negocjacji prowadzących do przejęcia włoskiego przewoźnika.

Tyle, że Lufthansa będzie mogła wprowadzić swoich ludzi do zarządu ITA dopiero wówczas, gdy zamknie transakcję, a to planowane jest na ostatni kwartał tego roku. Wówczas dojdzie także do podniesienia kapitału włoskiej linii o 325 mln euro. Zarząd ITA będzie wtedy składał się z pięciu członków. Trzech wybiera włoskie Ministerstwo Gospodarki i Finansów, a dwóch – Lufthansa. Jeden z tych dwóch będzie prezesem. W drugiej fazie tej transakcji zaplanowano, że Lufthansa przejmie pozostałe 49 proc. ITA i zapłaci również 325 mln euro. Ma na to czas do końca 2027 roku.

Lufthansa narzeka na rynek i tnie koszty

Na razie niemiecki przewoźnik podkreśla przy każdej okazji w jak trudnej jest sytuacji. Właśnie poinformowała załogę o konieczności cięcia kosztów.

W opublikowanym w piątek, 12 lipca oświadczeniu informuje, że otoczenie w jakim operuje jest coraz bardziej wymagające. Bo z jednej strony rosną koszty, a z drugiej konkurencja na rynku wymusza obniżki cen biletów. W efekcie zysk ma wynieść 1,4 – 1,8 mld euro, a nie planowane 2,2 mld. Poniżej miliarda euro padną także zapasy gotówki, które w poprzedniej prognozie finansowej miały wynieść „przynajmniej” 1 mld euro.

Za gorsze wyniki Lufthansa obwinia również producentów samolotów, którzy dostarczają nowe maszyny z opóźnieniem. Jakby tego było mało, to jeszcze Komisja Europejska postanowiła się przyjrzeć, czy niemiecki przewoźnik wydał pomoc publiczną zgodnie z przeznaczeniem i spełnił wszystkie warunki, jakimi było to obwarowane. Kary finansowe tutaj nie grożą, ponieważ LH pomoc publiczną spłaciła w całości i przed czasem.