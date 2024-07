Izera szuka dostawców elementów nadwozia i wnętrza samochodu

Finalny wygląd polskiego elektryka objęty ścisłą tajemnicą

Obecnie EMP wybiera dostawców, zarówno firmy krajowe jak i zagraniczne. Współdzielenie łańcucha zaopatrzenia zakłada także współpracę z Geely. Na lokalnym rynku poszukiwani są przede wszystkim dostawcy komponentów karoserii i wnętrza, stanowiących duży wkład w produkcję auta, który w przyszłości byłby powiększany o komponenty podwozia. W maju tego roku rozpoczęły się procedury dotyczące zakupów 63 proc. części potrzebnych do budowy nadwozia. W przetargach uczestniczą głównie polscy dostawcy.

Czytaj więcej Transport Co z polskim samochodem elektrycznym? Chińczycy mogą się wycofać Fabryka ma już wybranego wykonawcę oraz pozwolenie na budowę. Jeśli jednak inwestycja nie ruszy szybko, chiński partner przedsięwzięcia może się z niego wycofać.

Jak finalnie miałaby wyglądać Izera okryte jest tajemnicą. W połowie 2020 r. publicznie pokazano prototyp, ale w chwili obecnie zakładanego rozpoczęcia produkcji miałby siedem lat, a po takim czasie producenci wypuszczają na rynek już nowe generacje istniejących modeli. – O szczegółach technicznych gamy modelowej będziemy informować na późniejszym etapie. Umowa na zakup technologii platformy SEA (to główna część składowa auta, którą dostarcza Geely – red.) obejmuje możliwość jej rozwoju oraz aktualizacji związanej ze zmianami w technologii – twierdzi Tomaszek.

Do końca ub. roku EMP wydała na realizację projektu ok. 318 mln zł z 500 mln, w ramach których Skarb Państwa dokapitalizował spółkę w dwóch transzach. Szacuje się, że fabryka będzie kosztować ok. 6 mld zł. Finalny montaż finansowy projektu miałby zostać zaprezentowany przy okazji ogłoszenia kierunkowych decyzji związanych z jego przyszłością. Ale już wyłonił się duży problem: pieniądze zaplanowane na inwestycję w ramach KPO zostały przesunięte z części grantowej na pożyczkową.

Tak dla chińskiej inwestycji, ale z polskimi dostawcami

Plany produkcji polskiego elektryka budzą szczególne emocje w województwie śląskim, gdzie liczne inwestycje motoryzacyjne doprowadziły do gospodarczej transformacji regionu, wcześniej zdominowanego przez górnictwo i hutnictwo. – To pierwsze z planowanych przedsięwzięć w Jaworznickim Obszarze Gospodarczym, który jest strategicznym projektem, odpowiadającym m.in. na spodziewane zmiany na rynku pracy, związane z procesem dekarbonizacji. Szacujemy, że może tu powstać nawet kilkanaście tysięcy nowych miejsc pracy dla jaworznian – komentuje Paweł Silbert, prezydent Jaworzna. Jego zdaniem z punktu widzenia lokalnej gospodarki, JOG można porównać do decyzji o budowie Elektrowni Jaworzno III w latach 70. ub. wieku. – Ta inwestycja przyniosła dynamiczny rozwój Jaworzna, a efekty utrzymywały się przez dziesięciolecia – podkreśla Silbert. Więc teraz to fabryka Izery miałaby podobnie strategiczne znaczenie dla rozwoju miasta i regionu.

Jednocześnie w branży motoryzacyjnej pojawią się obawy, czy inwestycyjna współpraca z Chińczykami nie okaże się korzystna tylko dla nich. Tymczasem według Jacka Sochy, byłego ministra skarbu i partnera w PwC, jeśli wziąć pod uwagę sytuację na globalnym rynku motoryzacyjnym oraz rosnącą pozycję technologiczną i biznesową podmiotów z Chin, to w kontekście nowych inwestycji w Polsce firmy z Państwa Środka wydają się naturalnym wyborem. – Jest jednak niesłychanie ważne, aby te inwestycje nie ograniczały się jedynie do roli montowni, bazujących na montażu gotowych elementów sprowadzonych z Chin, natomiast by angażowały lokalnych dostawców – uważa Socha. Jego zdaniem, rozwój polskiego łańcucha dostaw powinien być warunkiem niezbędnym dla kierunkowych decyzji inwestycyjnych. – Ewentualnemu zaangażowaniu Skarbu Państwa w tego typu projekty powinna towarzyszyć troska o ograniczenie ryzyka, ale przede wszystkim długotrwała strategia związana z transferem know-how, budowaniem lokalnych kompetencji oraz miejsc pracy – dodaje Socha.