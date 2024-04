Boeing niedbale produkował największe samoloty? Rusza śledztwo

Poinformował jednocześnie, że wcześniej był przesłuchiwany przez FAA. A regulator ze swojej strony podkreślił, że bardzo poważnie potraktował niepokojące sygnały. „Informowanie bez obaw o zemstę jest bardzo ważnym elementem w bezpieczeństwie lotniczym. I nieustannie zachęcamy wszystkich w branży, aby dzielili się posiadanymi informacjami” - czytamy w komunikacie FAA. Sprawą, o jakiej informował Salehpour, zainteresował się także Senat USA.

Boeing nie komentuje informacji dotyczących B777. Natomiast o B787 pisze: „Twierdzenia dotyczące integralności strukturalnej 787 są niedokładne i nie odzwierciedlają kompleksowej pracy, jaką Boeing wykonał, aby zapewnić jakość i długoterminowe bezpieczeństwo samolotu”. Ale nie ma tam słowa zaprzeczenia problemowi.

Szczeliny w kadłubach dreamlinerów Boeinga

Pierwsze dreamlinery zaczęły operacje w 2011 roku. W 2012 swoją pierwszą maszynę odebrał LOT, który był pierwszym przewoźnikiem w Europie z B787 w swojej flocie.

Wtedy Boeing zapewniał, że dreamlinery są gotowe do eksploatacji przez 50 kolejnych lat. Czyli są w stanie wykonać średnio 44 tys. rejsów. Jednak, zdaniem Sala Salehpoura tak nie jest, ponieważ podczas produkcji popełniono błędy. Zatrudnieni na taśmach produkcyjnych nie wypełniali w nich specjalną substancją przestrzeni pomiędzy elementami kadłuba. To z kolei powoduje, że samolot szybciej się starzeje, jego eksploatacja została skrócona, co z kolei może doprowadzić do katastrofalnej sytuacji.