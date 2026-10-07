Dwudziestu siedmiu kontrybutorów wysokiego szczebla z Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Litwy, Łotwy, Norwegii, Polski i Szwecji – wśród nich urzędujący i byli ministrowie, parlamentarzyści, dyplomaci, wysocy rangą wojskowi oraz czołowi eksperci do spraw bezpieczeństwa – połączyło siły, aby przedstawić wspólną wizję wzmocnienia bezpieczeństwa Europy. Efektem ich pracy jest Roczny Raport Warsaw Security Forum 2026, „Securing Europe from the Eastern Flank to the High North: Strategy for the Nordic-Baltic-Polish Group” („Bezpieczeństwo Europy od wschodniej flanki po Daleką Północ. Strategia dla grupy nordycko-bałtycko-polskiej”). Raport wzywa do wypracowania wspólnej, długofalowej europejskiej strategii wobec Rosji – uzgodnionej, zanim kolejna runda negocjacji między Ukrainą a Rosją albo wywołany przez Rosję kryzys zmuszą rządy do improwizacji.
„Europa nie może budować swojej strategii bezpieczeństwa na założeniu, że koniec wojny w Ukrainie automatycznie zniesie zagrożenie ze strony Rosji. Musimy przygotować się na to, co nastąpi po wojnie, wzmocnić odstraszanie NATO i zadbać o to, by państwa wschodniej i północnej flanki NATO miały realny wpływ na kształt architektury bezpieczeństwa, która ma je chronić” – prof. Katarzyna Pisarska, Przewodnicząca Warsaw Security Forum.
“Zagrożenie nie kończy się wraz z wojną”
Zakończenia walk w Ukrainie nie należy mylić z końcem szerszej konfrontacji Europy z Rosją w obszarze bezpieczeństwa. Raport wzywa do uzgodnienia wspólnych europejskich czerwonych linii jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji, utrzymania sankcji do czasu weryfikowalnej zmiany postępowania Rosji, żądania wycofania rosyjskiej broni jądrowej z Białorusi oraz wpisania demilitaryzacji obwodu królewieckiego do agendy przyszłych rozmów o europejskiej architekturze bezpieczeństwa.
To samo podejście strategiczne powinno objąć rosyjskie działania hybrydowe. Raport proponuje utworzenie stałego regionalnego mechanizmu wymiany informacji wywiadowczych i oceny zagrożeń, a obok niego – skoordynowanych procedur przypisywania odpowiedzialności i reagowania na naruszenia przestrzeni powietrznej przez drony, sabotaż oraz ataki na infrastrukturę krytyczną. Kontrybutorzy dowodzą również, że długotrwała kampania hybrydowa powinna móc uruchomić artykuł 5 traktatu waszyngtońskiego nawet wówczas, gdy żaden pojedynczy incydent nie przekracza samodzielnie progu jego zastosowania.
Silniejsze odstraszanie nuklearne NATO
Choć raport w obecnych warunkach politycznych nie rekomenduje budowy narodowych arsenałów jądrowych przez państwa wschodniej flanki NATO, wzywa do wzmocnienia odstraszania konwencjonalnego, zbiorowego odstraszania nuklearnego Sojuszu oraz do pełniejszego udziału regionu nordycko-bałtycko-polskiego w programie NATO Nuclear Sharing.
Obecne rozwiązania w ramach nuclear sharing opierają się na amerykańskich bombach B61 rozmieszczonych w pięciu państwach sojuszniczych, podczas gdy państwa przyjęte do NATO po zimnej wojnie, w tym Polska, pozostają poza tym mechanizmem. Dlatego raport wzywa państwa regionu do wspólnego działania na rzecz wyjścia poza ograniczenia związane z Aktem Stanowiącym NATO–Rosja z 1997 roku, który Rosja wielokrotnie naruszyła.
Celem nie jest tworzenie odrębnych arsenałów narodowych, lecz pełne osadzenie regionu w architekturze odstraszania nuklearnego NATO. Szerszy udział wzmocniłby odstraszanie, utrudnił rosyjskie planowanie wojskowe i dał najbardziej narażonym członkom Sojuszu większy wpływ na kształt postawy bezpieczeństwa, która ma ich chronić.
Od Dalekiej Północy po przesmyk suwalski: jeden teatr bezpieczeństwa
Raport wzywa, by Daleką Północ, Morze Bałtyckie i wschodnią flankę NATO traktować jako jeden, wewnętrznie powiązany teatr strategiczny.
Wśród rekomendacji znalazły się: przystąpienie Polski do Joint Expeditionary Force, powołanie stałego morskiego zespołu zadaniowego do ochrony krytycznej infrastruktury podmorskiej i przeciwdziałania rosyjskiej flocie cieni, a także utworzenie kontrolowanej strefy obrony powietrznej nad przesmykiem suwalskim pod polsko-litewskim kierownictwem.
Kontrybutorzy postulują również głębszą współpracę regionalną w produkcji zbrojeniowej, zwłaszcza w zakresie dronów i technologii antydronowych, aby wzmocnić interoperacyjność i odporność.
Przesłanie jest jednoznaczne: Europa musi już teraz przygotować się na środowisko bezpieczeństwa, które nastanie po wojnie w Ukrainie.
Zagrożenie nie kończy się wraz z wojną.
Grupa robocza Rocznego Raportu WSF 2026
Roczny Raport WSF 2026 został przygotowany przez zespół analityczny Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego wraz z grupą roboczą 27 kontrybutorów z regionu.
Contributors:
● Minna Ålander — Analyst, Stockholm Center for European Studies (Sweden)
● Heikki Autto — Member of Parliament, Chair of the Defence Committee (Finland)
● Pawel Bartoszek — Member of Parliament, Chair of the Foreign Affairs Committee (Iceland)
● Władysław Teofil Bartoszewski — Secretary of State, Ministry of Foreign Affairs (Poland)
● Paweł Bliźniuk — Member of the Sejm (Poland)
● Lt. Gen. Piotr Błazeusz — Polish Military Representative to the NATO and the EU Military Committees (Poland)
● Krzysztof Bosak — Deputy Speaker of the Sejm (Poland)
● Kęstutis Budrys — Minister of Foreign Affairs (Lithuania)
● Espen Barth Eide — Minister of Foreign Affairs (Norway)
● Aron Emilsson — Member of Parliament, Chair of the Foreign Affairs Committee (Sweden)
● Adam Guibourgé-Czetwertyński — Undersecretary of State, Ministry of Climate and Environment, 2019–2023 (Poland)
● Thórdís Kolbrún R. Gylfadóttir — Ambassador of Iceland to the United Kingdom; Minister for Foreign Affairs, 2021–2024 (Iceland)
● Jakob Henningsen — Ambassador of Denmark to Poland
● Toomas Hendrik Ilves — President of Estonia, 2006–2016
● Giedrimas Jeglinskas — Member of Parliament, 2024–2026; Assistant Secretary General of NATO, 2019–2022 (Lithuania)
● Zanda Kalnina-Lukaševica — Vice-Speaker of the Parliament (Latvia)
● Gabrielius Landsbergis — Minister of Foreign Affairs, 2020–2024 (Lithuania)
● Linas Linkevičius — Ambassador of Lithuania to Sweden; Member of the Warsaw Security Forum International Advisory Council
● Marko Mihkelson — Member of Parliament, Chair of the Foreign Affairs Committee (Estonia)
● Kari Osland — Director of the Norwegian Institute of International Affairs (Norway)
● Agnieszka Pomaska — Member of Parliament, Chair of the European Union Committee (Poland)
● Dovile Šakalienė — Member of Parliament; Minister of Defence, 2024–2025 (Lithuania)
● Andres Sutt — Minister of Energy and the Environment (Estonia)
● Pierre Thévenin — Research Fellow, SIPRI (France/Sweden)
● Margus Tsahkna — Minister of Foreign Affairs (Estonia)
● Tytti Tuppurainen — Member of Parliament (Finland)
● Anna Wieslander — Director for Northern Europe, Atlantic Council (Sweden)
Redakcja: Katarzyna Pisarska, Maciej Dachowski, Ewelina Załuska. Autorzy: Katarzyna Pisarska, Tomasz Smura, Maciej Dachowski, Maciej Filip Bukowski, Karolina Pawlik, Sebastian Czub, Patryk Litwiński, Ewelina Załuska.
Informacje redakcyjne
Roczny Raport WSF 2026 dostępny jest do pobrania pod adresem warsawsecurityforum.org/wsf-2026/report/.
Wydawca: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, https://pulaski.pl/.
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