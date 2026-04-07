Strzały rozległy się przed izraelskim konsulatem w Stambule – wynika z przekazywanych przez tureckie media informacji.  

Agencja AP pisze o starciu przed konsulatem i o dwóch ofiarach śmiertelnych. Ofiarami śmiertelnymi mają być napastnicy. Takie same informacje przekazuje telewizja Habertürk - podaje ona, że w wymianie ognia z policją zginęło dwóch napastników a trzeci został pojmany. 

Ranny w wymianie ognia miał zostać jeden funkcjonariusz policji. 

Napastnicy mieli być uzbrojeni w broń długą. 

Na miejsce skierowano kilka jednostek policji. O strzałach przed konsulatem pisze też agencja Reutera, powołując się na świadka wydarzeń. Z kolei Agencja Anatolia podaje, że w rejon, w którym rozległy się strzały, oprócz policji wysłano karetki pogotowia.

