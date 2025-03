Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1107

Przejęcie kontroli nad Kanałem Panamskim przez USA było jednym z głównych postulatów Trumpa podczas kampanii wyborczej. Za co był wyśmiewany, także w kraju nad Wisłą. Możemy więc sobie podywagować na temat tych cieni, które widzimy na ścianie platońskiej jaskini, w której siedzimy. Ale naprawdę ciekawe jest to, co działo się na jej zewnątrz.